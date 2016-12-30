إعدام مدرّسة في رأس العين والسبب.!

قامت عناصر تابعة لميليشيا حزب “الاتحاد الديمقراطي” بقتل المدرسة أمل الهلوش بعد اعتقالها الأسبوع الماضي في مدينة “رأس العين” بريف الحسكة، على خلفية “شتمها” لزعيم حزب “العمال الكردستاني” عبد الله أوجلان.

التنسيقيات التابعة للميليشات المسلحة تناقلت بأن الفتاة تعمل في قطاع التعليم ضمن مدرسة في قرية “شلاح” جنوب مدينة “رأس العين” حيث تم العثور على جثتها في المنطقة الخاضعة لسيطرة مسلحي حزب “الاتحاد الديمقراطي”.

تكتم أهل الفتاة على اختطاف ابنتهم خلال ذهابها إلى مدينة “رأس العين” منذ فترة، قبل أن يجدوها جثة هامدة، مشيرة إلى أن السبب يعود إلى خلاف بينها وبين زميلة لها في المدرسة “أبوجية” أي من أنصار “عبد الله” زعيم حزب “العمال الكردستاني” (PKK).

فيما كتب ناشط إعلامي يدعى عبد العلي تابع لتنسيقية “مركز الحسكة الإعلامي” أن الجثة تعود للمعلمة الشابة “أمل الهلوش”، التي اعتقلها مسلحون يتبعون حزب “الاتحاد الديمقراطي”، الأسبوع الماضي، خلال ذهابها لاستلام راتبها من “مديرية التربية” التابعة للحزب في مدينة “راس العين”، مؤكداً تصفيتها على يد أتباع الحزب إثر مشادة كلامية بينها وبين إحدى زميلاتها على خلفية شتمها ل”عبدالله أوجلان” قبل أسبوعين.

هذا وقد ذكرت التنسيقيات في تعليقات ناشطيها عن حوادث اختطاف لسيدتين في منطقة “رأس العين”، الواقعة تحت سيطرة الحزب الكردي، عثر عليهما مقتولتين بعد أن تعرضتا لعملية سرقة استهدفت كميات من الذهب في أيديهما.