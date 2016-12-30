القوات الإسرائيلية تستهدف النساء في القدس

صيبت فلسطينية برصاص “القوات الإسرائيلية” لدى اقترابها وهي تحمل سكينا من رجال أمن متواجدين على حاجز بين القدس والضفة الغربية.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، أن الفلسطينية سلكت الممر المخصص للآليات على حاجز قلنديا رغم النداءات المتكررة الموجهة إليها من قبل الحراس للتوقف.

وقال ميكي روزنفيلد، المتحدث باسم الشرطة، أن المرأة بعدما واصلت تقدمها بسرعة باتجاه الحراس، أطلق هؤلاء النار على ساقيها، فأصيبت بجروح طفيفة.

وذكرت الشرطة أن الفلسطينية تبلغ من العمر 35 عاما وتتحدر من القدس الشرقية، وقال صحفي من وكالة الصحافة الفرنسية أن المرأة بقيت ممدة على الأرض نحو ساعة، قبل أن يتم إجلاؤها

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