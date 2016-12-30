هذا ماتشهده درعا في اليوم الأول للهدنة

مع بدء اليوم الأول من العمل باتفاقية الهدنة القاضية بوقف كافة الأعمال القتالية على الأراضي السورية بين الجيش السوري والميليشيات المسلحة الموقعة على اتفاق الهدنة مع استثناء “جبهة النصرة” و”تنظيم داعش” قامت الجماعات الإرهابية المسلحة المتواجدة في منطقة اللجاة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار مستهدفة بقذائف هاون بلدة خبب بريف درعا الشمالي أسفر عن استشهاد مواطن وجرح إمرأةوطفلة وأضرار مادية

وقي سياق آخر شهد محور حوض اليرموك في ريف درعا الغربي اشتباكات بين فصائل “الجيش الحر” ومجموعات مرتبطة بتنظيم “داعش” بالتزامن مع قصف مدفعي متبادل بين الطرفين.

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