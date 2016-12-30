التغيير تدعو بارزاني للإيفاء بوعوده و”الإسراع” بالتنحي

دعت كتلة التغيير الكردية العراقية، الجمعة، رئيس اقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، للايفاء بوعوده والاسراع بالتنحي عن رئاسة الاقليم، “إذا ما اراد انهاء المشاكل واخراج الاقليم من الازمات السياسية والاقتصادية”.

وقال رئيس الكتلة كاوه محمد: إن “المشكلة الاساسية في اقليم كردستان لاتتعلق بمطالبات الديمقراطي الكردستاني بتغيير رئيس برلمان الاقليم، بل هي ترتكز على ضرورة ترك رئيس الاقليم مسعود بارزاني رئاسة الاقليم”.

واضاف محمد: أن “رئاسة بارزاني للاقليم غير شرعية، وسبق له وأن وعد بالتنحي عنها”، مشددا على ضرورة “إلتزام بارزاني بما وعد وان يكون جديا بها من خلال الاسراع بالتنحي عن رئاسة الاقليم، اذا ما اراد اخراج كردستان من الازمات المتلاحقة التي انعكست سلبا على الواقع الاقتصادي والسياسي للاقليم”.

يذكر ان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني دعا، الأحد (20 تشرين الثاني 2016)، الأحزاب السياسية الكردستانية إلى الإتفاق لتشكيل حكومة جديدة وإختيار شخص آخر لرئاسة إقليم كردستان لحين إجراء الإنتخابات، واشار إلى أنه سيبذل كافة إمكانياته لدعم هذه العملية.