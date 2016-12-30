التحقيق مع نتنياهو مطلع الأسبوع المقبل

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة 30 ديسمبر/كانون الأول، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيخضع للتحقيق من قبل الشرطة في الأيام القليلة المقبلة بشبهة الحصول على رشا كبيرة.

وكشفت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي أن: “نتنياهو مشتبه فيه بالحصول على إكراميات كبيرة من رجلي أعمال أحدهما إسرائيلي والآخر أجنبي”، دون الكشف عن أسمائهما. وأضافت: أنه “سيتم التحقيق مع نتنياهو، في الأيام القريبة المقبلة تحت طائلة التحذير”.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إنه: “من المرجح أن يوعز المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ميندلبليت، إلى الشرطة مطلع الأسبوع المقبل، بالشروع في التحقيق مع نتنياهو”.

والأربعاء الماضي، ذكرت القناة الإسرائيلية العاشرة، أن ميندلبليت أذن للشرطة الإسرائيلية أن تستدعي نتنياهو، للتحقيق معه خلال الأيام القادمة حول قضيتين، واحدة مركزية وأخرى ثانوية، لم تقدم معلومات عن أي منها.

وامتنعت الشرطة الإسرائيلية عن التعليق على هذه التطورات قائلة: “سيتم إطلاع الجمهور في الوقت المناسب من خلال بيان معتمد من الشرطة ووزارة العدل”. لكن وزير شؤون القدس الإسرائيلي ياريف ليفين، أعرب عن اعتقاده بأن: “التحقيق المزمع إجراؤه مع رئيس الوزراء نتنياهو، لن يفضي إلى شيء”.