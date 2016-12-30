هكذا تمت سيطرة الجيش السوري على قرية الشريفة

تمكنت وحدات من الجيش السوري والقوات الحليفة اليوم من فرض سيطرتها على قرية شريفة نحو 60 كم غرب مدينة تدمر بريف حمص الشرقي.

مصدر عسكري للحدث نيوز أوضح أن السيطرة جاءت بعد عمليات مكثفة ودقيقة على تجمعات ومحاور تحرك إرهابيي تنظيم “داعش” في منطقة تدمر، جنوب مطار التيفور أسفرت عن تكبيدهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

هذا وقد كانت وحدات من الجيش السوري أمس قد أحكمت سيطرتها على التلال المحيطة بقرية شريفة وقضت خلال عملياتها على تجمعاتهم وتحصيناتهم في محيط مطار التيفور وتلة العواميد بريف القريتين على أكثر من 126 إرهابيا ودمرت لهم 10 دبابات وعربة بي ام بي وعربة مدرعة ومدفعين و18 سيارة مركب عليها رشاشات متنوعة.