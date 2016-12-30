شماس: نطالب بحل مسألة النزوح والتعيينات

أكد رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس ان الثقة بدأت تعود الى لبنان لأنه تم بسرعة انتخاب رئيس تأليف وتكليف الحكومة.

وفي حديث تلفزيوني، اشار الى ان ما نطلبه هو حل موضوع النزوح وتسريع عودة النازحين الى سوريا، ثانيا الخصخصة بين القطاعين الخاص والعام خصوصا موضوع الكهرباء والنفايات، اضافة الى التعيينات المالية كالجمارك.وشدد على ضرورة مكافحة الفساد، مشيرا الى انه في اميركا اللاتينية هناك 3 رؤساء يحاكمون أما في لبنان حاليا هناك وزير دولة مكلف بملف الفساد، لافتا الى “اننا اليوم كهيئات اقتصادية سنذهب الى رئيس الحكومة سعد الحريري لتهنئته، وامامنا 100 يوم لنرى اذا ستكون الامور قمحة او شعيرة”.