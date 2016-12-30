الخير: لضرورة إقرار قانون انتخابي عصري

هنأ رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير “قيادة الجيش على العملية النوعية لقوات النخبة في مخابرات الجيش اللبناني الوطني بتوقيف خلية ارهابية في طرابلس عشية الاعياد، كانت تنوي تنفيذ عمليات ارهابية تكفيرية في المدينة”، مطالبا “كل لبناني شريف بأن يقف الى جانب الجيش والاجهزة الامنية الساهرة على امن الوطن والعاملة على مكافحة الارهاب”.

ولدى استقباله وفودا شعبية في دارته في المنية، طالب الخير “الحكومة بالسعي لنيل ثقة الشعب اللبناني من خلال الالتفات الى قضايا المواطنين الحياتية من كهرباء وماء ودواء واستشفاء وفرص عمل وبيئة ومواصلات”، مشددا على “ضرورة إقرار قانون انتخابي عصري وعادل يكفل صحة التمثيل، كما نص عليه اتفاق الطائف، وليس على قياس جهات سياسية معينة، ومن ثم إجراء الانتخابات النيابية على أساس لبنان دائرة واحدة على مبدأ النسبية في موعدها الدستوري، وهذا هو الممر الازامي لخلق مشروع وطني يضمن مستقبل لبنان واللبنانيين”، معتبرا ان “القانون المختلط بدعة دستورية تخالف نصوص الدستور اللبناني، والا فليطرح قانون الانتخاب من خلال استفتاء على الشعب اللبناني ليقرر ما اذا كان يريد القانون الاكثري ام النسبي الموسع”.

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