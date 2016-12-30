إسرائيل أرسلت السلاح الى بوكوحرام

واضاف الموقع بأن الجيش النيجيري استولى على شحنة اسلحة من مخيم تابع لجماعات بوكو حرام في غابات سامبيسا شمال شرق نيجيريا، وجد فيها الجيش انواع مختلفة من الأسلحة تبينت أنها إسرائيلية الصنع.

وقد شن الجيش النيجيري قبل عدة اسابيع هجوماً كبيراً على أحد مخيمات الجماعات الإرهابية لـ “بوكوحرام” في ولاية بورنو، ليندهش بالتواجد النوعي الكبير للأسلحة الإسرائيلية وصلت الى اكثر من 10 آلاف قطعة من بينها صواريخ وقذائف وأسلحة يدوية.

وكشف الجيش النيجيري عن حزمة من صواريخ M-302 الإسرائيلية الصنع التي تصل مداها الى 150 او 200 كليومتراً.

يذكر أن جماعة بوكوحرام التي توالي تنظيم داعش الإرهابي أعلنت قبل مدة عن تنصيب “أبو مصعب البرناوي” زعيماً لها.