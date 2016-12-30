مقتل قياديين بـ”داعش” غرب الرمادي

أفاد القيادي في حشد محافظة الانبار عبد الله الجغيفي ، الجمعة، بأن قياديين اثنين في تنظيم “داعش” الاجرامي قتلا بقصف جوي غرب الرمادي.

وقال الجغيفي في تصريح له، إن “طيران الجيش قصف وكرا لعناصر داعش في منطقة ناحية الريحانه بقضاء عنه غرب مدينة الرمادي، ما ادى الى مقتل المدعوين جروان الجغيفي واشوان العاني”.

واضاف ان “الجغيفي والعاني يعدان من كبار قيادات داعش في مناطق غربي الانبار وقادا هجمات متكررة على قضاء حديثة غربي الانبار”.

وبين الجغيفي، أن “القياديين يعدان من اهم خطباء جمعة داعش”، موضحا ان “عملية استهدافهما جاءت وفق معلومات استخباراتية مكنت طيران الجيش من استهدف الوكر وقتلهما”.