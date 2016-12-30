حتى_ما_اشتقلك_يوم .. رسالة قوى الأمن للمواطنين

أطلقت قوى الأمن الداخلي “ما تشرب وتسوق حتى ما نشتقلك يوم” ضمن حملة #حتى_ما_اشتقلك_يوم للتوعية ضد حوادث السير في ليلة رأس السنة.

ويشارك في الحملة عدد كبير من المواقع الإخبارية الإلكترونية في لبنان، التي ودعماً للحملة وسمت كل خبر تنشره على موقع “تويتر” هاشتاغ #حتى_ما_اشتقلك_يوم لتساهم أيضاً في التعوية ضد حوادث السير.

وكانت قوى الأمن الداخلي قد أطلقت هذه الحملة بالتعاون مع جمعيات أهلية وهدفها الحد من هذه الحوادث في ليلة رأس السنة تحديداً.

موقع “الحدث نيوز” سيكون جزء من هذه الحملة التوعوية عبر تداول وسم #حتى_ما_اشتقلك_يوم على كافة أخباره المنشوره على صفحته الرسمية على موقع “تويتر”.

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