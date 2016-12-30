هذا ما تفعله ميليشيا” قسد “مع المدنيين الهاربين من داعش..

قامت “الشبكة السورية لحقوق الانسان” بمطالبة المنظَّمات الإغاثية المحلية والدولية لمحاولة إيصال مساعدات عاجلة للمدنيين العالقين على حاجز رجم الصليبي في مدينة الحسكة السورية مع مطالبتها بالضغط على ميليشيا “قسد” من أجل السماح للمدنيين العالقين هناك بالعبور إلى مخيم الهول

حيث ذكرت “الشبكة ” أن ما يزيد عن 2100 مدني يعيشون ظروفًا إنسانية مترديَّة من حيث قلة الطعام وانعدام الدواء وانتشار الأمراض والتشرد بحسب ما أفادها به “ناشطون” من الحسكة.

وموضحة أن هؤلاء المدنيين هم من الهاربين من تتنظيم “داعش” الارهابي إلى مخيمات اللجوء في تركيا، أو إلى محافظة دمشق، حيث يضطرون للجوء إلى هذا المعبر للاتجاه شمالًا نحو محافظة الحسكة، لأنَّ طريق دير الزور- دمشق الدولي مغلق منذ بداية عام 2016، بسبب الاشتباكات الدائرة بين تنظيم “داعش” والجيش السوري.

فيما اكدت “الشبكة” أن ميليشيا “قوات حزب الاتحاد الديمقراطي” الكردي تشترط لخروج النازحين من مخيم الهول تأمينَ كفيل لهم من مدينة الحسكة، وقد بدأ تطبيق هذا القرار منذ أيار 2015”

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