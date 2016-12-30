القبض على سارق الـ 26 ألف دولار من مدرسة بكليمنصو

30 ديسمبر, 2016 - 6:32 مساءً المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
القبض على سارق الـ 26 ألف دولار من مدرسة بكليمنصو

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:

بتاريخ 28/12/2016، ادعى لدى فصيلة ميناء الحصن في وحدة شرطة بيروت، مدير إحدى الشركات المتخصصة بالقيام بنشاطات ترفيهية للطلاب، أن مجهولاً أقدم على سرقة صندوق يحوي على مبلغ 26 ألف دولار أميركي من داخل حرم مدرسة في محلة كليمنصو.

وفي أقل من 24 ساعة ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها الفصيلة المذكورة، تم تحديد هوية الفاعل وتوقيفه، ويدعى: ع.ح. (مواليد عام 1995، لبناني). وبعد تفتيش منزله الكائن في محلة الظريف، تم ضبط المبلغ المسروق الذي أعيد الى المدعي. والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
30 ديسمبر, 2016

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