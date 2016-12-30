القوات العراقية تواصل تقدمها داخل أحياء جديدة بمحيط الموصل

30 ديسمبر, 2016 - 5:54 مساءً
30 ديسمبر, 2016
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