أردوغان يبحث مع العبادي هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب

30 ديسمبر, 2016 - 6:07 مساءً
30 ديسمبر, 2016
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