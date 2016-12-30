بوتين يعلق على عقوبات واشنطن

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لن تطرد أحدا ردا على العقوبات التي أعلنتها واشنطن ضد موسكو لاتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الاميركية.

وقال بوتين “روسيا تحتفظ لنفسها بحق الرد بإجراءات مماثلة وستقرر خطواتها المقبلة لإعادة العلاقات الروسية الاميركية بالنظر الى سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب”.

وندد بالاجراءات الجديدة “غير الودية” التي إتخذتها إدارة الرئيس الاميركي المنتهية ولايته باراك أوباما، معتبراً أنها تحريضية وتهدف الى زعزعة العلاقات الروسية الاميركية بشكل أكبر.

وتابع “لكننا لن ننزل الى مستوى دبلوماسية غير مسؤولة، ولن نخلق مشاكل للدبلوماسيين الاميركيين، ومن المؤسف أن إدارة أوباما تنهي عملها بهذه الطريقة، لكنني أتمنى له ولافراد أسرته عاما سعيدا رغم كل شيء”.

ودعا بوتين كل أبناء الدبلوماسيين الأميركيين المعتمدين في روسيا الى الإحتفال التقليدي الذي يقام في الكرملين بمناسبة عيد رأس السنة وعيد الميلاد لدى الطائفة الارثوذكسية في السابع من كانون الثاني 2017.

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