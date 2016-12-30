الميليشيات المسلحة تخرق الهدنة في حماه وتناحر بين فصائلها..

قامت الميليشيا المسلحة لفصيل “جيش العزة” المنتمين لـميليشيات “جبهة النصرة” بشنّ هجوم عنيف على تلة بيجو القريبة من مدينة محردة، حيث دارات اشتباكات عنيفة بين تلك الميليشيات وعناصر الجيش العربي السوري والقوى المؤازرة له

مصدر خاص للحدث نيوز أفاد بأن “الاشتباكات ظلت لمدة 4 ساعات تخللها قصف مدفعي عنيف استهدف مواقع وتحركات المسلحين في المنطقة، وانتهت هذه الاشتباكات بإعادة سيطرة الجيش على المشهد الميداني في المنطقة.”

مشيرا إلى أن وحدات الجيش السوري عملت على إعادة فتح طريق محردة حماة امام الحركة المرورية بعد أن كانت قد اغلقته لبعض الوقت حفاظا على سلامة المواطنين.

وفي سياق أخر تبادل مسلحو ميليشيا “جيش العزة” وميليشيا ”جند الأقصى” الاتهامات حول من قام بخرق الهدنة فكل فصيل رمى اللوم على الفصيل الاخر، وبالمحصلة، وبحسب ما أفاد به المصدر فإن الهدنة سقطت على هذا المحور وأي تحرك تشهد المنطقة يعتبر هدف مشروع لعناصر الجيش.

واضاف المصدر “لم يتم الالتزام بالهدنة على هذا المحور سواء من قبل مسلحي “جيش العزة” أو غيرها من الفصائل”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه من المعروف ان مسلحي “جند الاقصى” ليس لهم تواجد في هذا المحور فخرق الهدنة تم من قبل مسلحي “جيش العزة”.

وبالانتقال الى باقي جبهات المدينة، سجل المشهد هدوءا حذرا لا يمكن التنبأ به مع انتشار تنظيم “داعش” بريف حماة الشرقي وتحديدا بريف مدينة السلمية الشرقي، وهو المستثنى من الهدنة المعلنة.