تشوركين: محادثات سورية في أستانة ليست منافسة لمحادثات منفصلة ترعاها الأمم المتحدة مقررة في 8 فبراير

30 ديسمبر, 2016 - 6:36 مساءً
30 ديسمبر, 2016
«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل