كيف ردت ميليشيا”فتح الشام” على استثنائها من الهدنة؟

قامت ميليشيا “جبهة فتح الشام” (جبهة النصرة سابقا) بإصدار بيان لها نشرته عبر صفحتها على تويتر أعلنت فيه أنها لم تحضر ولم توقع ولم تفوض أحدًا في الاتفاقية التي تم الإعلان عنها والتي بدأت بهدنة وقف إطلاق النار وصولًا لحلٍ سياسي يُنهي الأزمة في سوريا.

وبحسب ما ورد في بيانها فإنها توجهت بالنقد لباقي الفصائل التي وقعت على اتفاق الهدنة بحجة أن مصير الرئيس الأسد لم يذكر نصا ولا حتى لفظا ، إضافة إلى ان الاتفاق لم يتطرق إلى تواجد حزب الله وروسيا ، وموضحة بحسب رأيها أن الحل هو إسقاط الأسد عسكريا من خلال الجهاد والمصابرة رافضة أي حل سياسي بوجود الأسد

في سياق متصل، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين مساء الجمعة أن الهدنة المعمول بها حاليا في سوريا لا تشمل تنظيم “جبهة فتح الشام”.وذكر أن موسكو وزعت في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لدعم اتفاقات الهدنة في سوريا وإطلاق عملية المفاوضات بين أطراف الأزمة مشددا على ترحيب موسكو بمشاركة “جميع من يريد الانضمام لمفاوضات جدية” في العملية التفاوضية حول الأزمة السورية.

يذكر ان الميليشيات المسلحة التي وقعت على اتفاق الهدنة هي: “فيلق الشام”، “أحرار الشام”، “جيش الإسلام”، “ثوار الشام”، “جيش المجاهدين”، “جيش إدلب”، “الجبهة الشامية”.

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