توقيف ناطور مبنى في سن الفيل سرق مجوهرات ب100 ألف دولار

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 28/12/2016 ادعت إحدى المواطنات لدى فصيلة سن الفيل في وحدة الدرك الاقليمي، أن مجهولاً أقدم بواسطة مفتاح مستعار على الدخول الى منزلها الكائن في محلة حرش تابت وسرق من داخل الخزنة مصاغاً ذهبية وألماساً بقيمة ما يفوق المئة ألف دولار أميركي.

وفي غضون 24 ساعة، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها الفصيلة المذكورة، تم معرفة هوية السارق الذي تبين أنه ناطور المبنى وتوقيفه، ويدعى:

ع ـ ج. (مواليد عام 1983، سوري).

بالتحقيق معه اعترف بإقدامه على السرقة وبأنه اخفى المسروقات داخل منزله الكائن في محلة سن الفيل، على الفور قامت قوة من الفصيلة بالتوجه الى المكان المشار اليه وتفتيشه حيث تم ضبط جميع المصاغ من ذهب والماس، التي أعيدت الى صاحبتها.

والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.

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