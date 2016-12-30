توقيف عصابة للسرقة في مشتى حسن عكار

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 29/12/2016 وفي بلدة مشتى حسن في محافظة عكار، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت فصيلة القبيات في وحدة الدرك الاقليمي، من توقيف عصابة سرقة مؤلفة من 4 أشخاص وهم: ع.م. (مواليد عام 1993)، ب.خ. (مواليد عام 1990)، ع.ع. (مواليد عام 1998) لبنانيون، و ع.س.(مواليد عام 2001، سوري).

وبالتحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بعدة سرقات من تحف أثرية ودراجات آلية ومواش طالت أبناء البلدة. كما تبين انهم يتعاطون الحبوب المخدرة، وأن (ع.م.) من أصحاب السوابق.

وأحيل الموقوفون الى مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معهم.

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