رفضَ راتباً بأكثر من 100 مليون دولار شهرياً!

رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عرضاً خيالياً من ناد صيني لكرة القدم كان سيمنحه 100 مليون يورو سنويا لقاء إنتقاله للعب في الصين.

وقال جورجي منديش وكيل اعمال رونالدو في حديث لشبكة “سكاي سبورتس ايطاليا” ان العرض كان يشمل دفع 300 مليون يورو لنادي ريال مدريد متصدر الدوري الاسباني للاستغناء عن رونالدو، وتخصيص اللاعب بالراتب الذي يجعل منه اللاعب الاعلى اجرا في تاريخ كرة القدم.

وانفقت الاندية الصينية هذه السنة مبالغ ضخمة لاستقدام لاعبي كرة قدم بارزين، آخرهم المهاجم الارجنتيني كارلوس تيفيز الذي انضم الى نادي شنغهاي غرينلاد، وسيتقاضى زهاء 40 مليون يورو سنويا، ما يعد حاليا اعلى راتب سنوي يتقاضاه لاعب كرة قدم في التاريخ.

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