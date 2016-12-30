داعش ينهار في أحياء الجانب الأيسر من الموصل

أعلنت الشرطة العراقية أن قوة تنظيم “داعش” تنهار في أحياء الجانب الأيسر من مدينة الموصل، لافتةً الى “اننا نجحنا في قتل 25 عنصرا من قياداته ومقاتليه الأجانب وتدمير معاقله المهمة”.

وأشارت الى “اننا أجلينا 500 نازح من قرية شهرزاد جنوب الموصل، وجرى نقلهم إلى مخيمات اللاجئين”.

وتجدر الاشارة الى أنه انطلقت في 17 تشرين الأول الحالي معركة استعادة مدينة الموصل من “داعش” بمشاركة نحو 45 ألفاً من القوات التابعة للحكومة العراقية وإسناد جوي من التحالف الدولي.

كما أعلن الجيش العراقي أن معارك الموصل في أسبوعها الأول أسفرت عن تحرير 74 قرية وبلدة ومنطقة في محيط المدينة، ومقتل 772 مسلحًا من “داعش”.

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