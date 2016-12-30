هل تلفظ برزة مسلحيها بعد ما حدث البارحة؟

يبدو أن الخلافات التي يشهدها حي برزة الدمشقي بين فصائل الميليشيات المسلحة التي تسيطر عليه قد بدأت تتطور إلى الحد الذي وصل إلى إغلاق طريق برزة للمرة الثانية بسبب واحدة من تلك الخلافات بين الفصائل

مصادر خاصة للحدث نيوز أوضحت أن إغلاق الطريق جاء نتيجة خلافات بين مسلحي مايسمى “اللواء الأول” ومسلحي “جبهة النصرة” في برزة على خلفية سيطرة مسلحي “النصرة” على النفق الكبير في برزة مما نجم عنه إستهداف السيارات المارة برصاص القنص دون الإبلاغ عن إصابات.

وأشار المصدر إلى أن تلك الخلافات تتكرر بشكل مستمر نتيجة إعتداءات متكررة مابين عناصر ميليشيا ” جبهة النصرة” ومسلحي الفصائل الاخرى ومحاولة كل منهما اتهام الدولة السورية بالقيام بتلك الأعمال بحسب مشاهدات أهالي برزة الذين ضاقوا ذرعا بتلك الفصائل بحسب ما أكده المصدر

تجدر الإشارة إلى أن بلدة برزة تعتبر من أول المناطق التي وقعت على اتفاق مصالحة في ريف دمشق منذ ما يقارب السنتين، حيث تم فتح طريق برزة ورجوع الدولة إلى بعض المناطق مع احتفاظ المسلحين بسلاحهم وحواجزهم داخل برزة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

