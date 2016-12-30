حماس ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا

رحبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا بين النظام والمعارضة السورية، والذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس-الجمعة.

واشارت الى ان ” الحركة تابعت بارتياح أنباء التوصل إلى تفاهمات لوقف إطلاق النار في سوريا”،

داعية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية لتجنب سفك الدماء والحفاظ على وحدة سوريا وشعبها.

وأكد “اننا نتطلع إلى تسوية جميع الخلافات في جسد الأمة بعيداً عن لغة الدماء لضمان مستقبل أفضل لشعوبها لاستعادة عافيتها ووحدتها وقوتها والتفرغ لقضيتها المركزية وصراعها مع اسرائيل”.