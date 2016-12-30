السعوديه تتصدر اكبر الدول استرادا للسلاح

تصدرت السعودية الدول المستوردة للسلاح من بين الدول النامية في العالم، تليها الهند وباكستان بحسب تقرير صادر عن الكونغرس الأميركي.

وأفاد تقرير صادر عن الكونغرس الأميركي، بأن السعودية تربعت في الصدارة من حيث حجم استيرادها للأسلحة، حيث بلغت قيمتها 13 مليار دولار. وتلتها الهند التي اشترت معدات دفاعية بقيمة 11.1 مليار دولار ثم تأتي باكستان في المرتبة الثالثة بـ7.2 مليار دولار.

وتأتي بعد هذه الدول، الجزائر بـ5.5 مليار دولار، ومصر بـ5 مليارات دولار، وكوريا الجنوبية بـ4.5 مليار دولار، والصين بـ4.1 مليار دولار، وفنزويلا بـ4.1 مليار دولار، والكيان الصهيوني بـ4 والإمارات بـ3.7 مليار دولار، في المراكز من الرابع الى العاشر في استيراد السلاح في العالم.

وحسب احصاءات مركز CRS التابع للكونغرس الاميركي، فقد استوردت السعودية بين 2008 و2015 ما قيمته 93.5 مليار دولار من السلاح، تلتها الهند باستيراد 34 مليار دولار.

وسلط الكونغرس الأميركي في تقريره الذي جاء بعنوان “عمليات نقل الأسلحة التقليدية إلى البلدان النامية 2008-2015″، الضوء على الجهود الأخيرة التي بذلتها الهند لتحديث معداتها العسكرية، وبعد ان كانت زبونا رئيسيا للسلاح الروسي، الا انها عمدت في السنوات الاخيرة الى تنويع مصادر أسلحتها، حيث كانت الولايات المتحدة أحد أكبر المستفيدين من ذلك.