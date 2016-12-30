مصادر أمنية تكشف عن تخطيط جماعات موالية ل”داعش” لاستهداف ضباط وعناصر الأجهزة الامنية بعمليات انتحارية ينفذها أطفال ونساء

30 ديسمبر, 2016 - 7:44 مساءً

30 ديسمبر, 2016
«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل