لافروف وجاويش أوغلو يشددان على أهمية تمسك جميع “فصائل المعارضة” بوقف إطلاق النار

30 ديسمبر, 2016 - 7:48 مساءً
30 ديسمبر, 2016
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