بالفيديو..”أميرحلب” أبو العبد آشلاء ماذا قال؟وماذا يريد؟

قام المدعو أبو العبد أشداء” أمير حلب” ببث فيديو مصور أوضح فيه أسباب هزيمة الفصائل المسلحة في حلب، وخروجهم منها قبل أسابيع.

حيث أوضح أن تعيينه” أميرا “لحلب جاء في الوقت الضائع وبعد اقتراب المدينة من السقوط بحسب تعبيره وموجها أبو الاتهامات للفصائل السورية في حلب، ملمّحا إلى أن قرار الكثير منها مرتهن لجهات خارجية.

وفي تفسيره لإستعادة الجيش السوري السيطرة على حلب بعد نحو أربع سنوات ونصف من سيطرة المعارضة عليها، قال أبو العبد إن “بعض الفصائل كدّست الأسلحة والذخائر في مستودعاتها.”

وموضحا بحسب ماجاء في كلامه أنه في الوقت التي كانت فيه ميليشيات” أحرار الشام”، و ميليشيا”فتح الشام” تشتري الأسلحة والذخائر، كانت فصائل أخرى ترفض إخراج ما لديها، وغادرت المدينة وبقيت الذخيرة في المستودعات التي سيطر عليها الجيش السوري

ومتهما الجيش السوري خلال السنوات الماضية بقتل 100 ألف من أهالي حلب ن وأطباقه حصار على المدينة قبل ثمانية شهور عقب إحراقه طريق الكاستيلو بالبراميل المتفجرة.

كما اتهم أبو العبد، العديد من الفصائل بـالإساءة للجهاد وحلب، بسبب ضمها عناصر مجرمين. واعتبر أن أحد أهم أسباب سقوط المدينة: ضعف الوازع الديني لدى الفصائل، ومن أجل الكثرة أصبح الفصيل يضم العناصر دون النظر لتربيتهم ودينهم.

وفي حديثه عن بعض فصائل “الجيش الحر” من دون تسميتها، قال أبو العبد: أول من يفر ويترك الثغور عند اشتداد الأمور. كما لمّح إلى أن فصائل كثيرة لم تهتم بالإعداد القتالي لجنودها، ولم تحصّن نقاط رباطها، وعند مقتل العديد من عناصرها يتفاخر أمراؤهم بتقديمهم الكثير منهم في هذه المعارك، واصفا ما حصل بأنه: ألقى بهم إلى التهلكة.

وبعد حديثه عنالتآمر الدولي على حلب، قال أبو العبد إن ميليشيا “جيش الفتح” تأخر في بدء معركة كسر الحصار، ما أعطى فرصة للدولة السورية للملمة صفوفه.

ولم يفوّت أبو العبد الفرصة لاتهام فصائل “درع الفرات”، بالتخاذل عن نصرة حلب، كما اتهم فصائل من “الحر” لم يسمها، بسحب جنودها من عشرات نقاط الرباط.

وعاد أبو العبد أشداء الحديث عن مسألة ضعف الوازع الديني لدى الفصائل، واصفا سقوطها بـانهيار بنيان الوهن الذي أسس على غير التقوى.

وفي نهاية حديثه، أكد أبو العبد نيّة الفصائل للعودة إلى حلب، داعيا إياهم إلى التوحد، وداعيا السوريين في الخارج للعودة والانضمام لصفوف ماأسمهاها “الثورة.”

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