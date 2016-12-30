أبرز قياديي” داعش” يغادر سوريا مع عناصره والسبب؟

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تقريرا أوضحت فيه عن عودة القيادي الأبرز في “تنظيم داعش” إلى القارة العجوز مع 400 من عناصره قادما من سوريا

حيث نقلت الصحيفة عن مصادر في الاستخبارات الإيطالية أن أبو عبدالله الكوسوفي، وهو ألباني اسمه الحقيقي لافدريم موهسكري، عاد إلى البلقان من سورية مع 300-400 من مقاتليه الأكثر ولاء، على خلفية خسائر كبيرة يتكبدها تنظيم “داعش” في الشرق الأوسط.

وأضافت الصحيفة أن موهسكري ذهب إلى سوريا في أواخر عام 2012 ليكتسب في السنوات التالية شهرة كبيرة بين عناصر “داعش”، إذ ظهر في عدة مقاطع فيديو سجلها التنظيم، وهو يدعو فيها مواطنيه في إقليم كوسوفو إلى الانضمام للإرهابيين.

إلى ذلك، نشر الإرهابي في الشبكة العنكبوتية صورا لذبحه رهينة، بالإضافة إلى تسجيل مرعب يظهر فيه هذا الأوروبي “الكوسوفي” وهو يعدم رهينة آخر باستخدام صاروخ، وفي أيلول 2014 أدرجت واشنطن لافدريم موهسكري في قائمة الإرهاب الدولي.

وتشير تقارير صادرة عن الاستخبارات الإيطالية إلى أن موهسكري هو الذي يقف وراء المحاولة الفاشلة لتنفيذ الهجوم الإرهابي أثناء مباراة كروية بين منتخبي “إسرائيل” وألبانيا، فضلا عن تخطيطه لشن اعتداءات على مؤسسات حكومية وكنائس ومواقع عامة في إقليم كوسوفو وألبانيا والقارة العجوز بأكملها.

جاء ذلك في وقت تقرع فيه الاستخبارات الإيطالية ناقوس الخطر، محذرة من أن العديد من الجهاديين الفارين من المناطق الساخنة في الشرق الأوسط يعودون ضمن سيل اللاجئين إلى أوروبا ومنطقة البلقان على وجه الخصوص، بينما تفشل قوات الأمن في التعرف على هواياتهم

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