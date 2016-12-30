الوثائق الروسية التركية: تبدأ مفاوضات أستانا اعتباراً من 23 يناير المقبل

30 ديسمبر, 2016 - 8:34 مساءً
30 ديسمبر, 2016
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