بالصور.. هذا من فجّر نبع الفيجة.؟!

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحات التويتر والفيس بوك صوراً لأحد عناصر الميليشيات المسلحة في منطقة وادي بردى حيث يظهر في الصورة وهو يرفع إشارة النصر على حطام هيكل نبع الفيجة بعد أن قام بتفجيره بواسطة العبوات الناسفة .

هذا وقد تناقلت وسائل التواصل تلك الصور عن صفحة تابعة لتنسيقيات الميليشيات المسلحة وقد كتب هذا الإرهابي متفاخرا بقطع المياه عن أكثر من 6 مليون مواطن من سكان دمشق .

الصورة التي نشرها أحد عناصر تلك الميليشيات التي قامت بتفجير نبع الفيجة توضح وبالدليل القاطع أن من قام بتفجير النبع هم تلك الميليشيات وليس الجيش السوري بحسب ماحاولوا الادعاء به والترويج له للتنصل من جريمتهم التي يدفع ثمنها سكان دمشق بأكملهم بعد حرمانهم من المياه الواصلة إليهم عبر مجرى مائي مخصص من عين الفيجة إذ قامت الميليشيات المسلحة هناك بتحويله للضغط على الجيش السوري الذي يتقدم من أجل تحرير وادي بردى وقراها وأهلها من ممارسات تلك المليشيات الرافضة للتسوية والرافضة لاتفاق الهدنة القاضي بوقف اطلاق النار

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