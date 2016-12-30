الحريري يلتقي المشنوق للإطلاع على أوضاع الوزارة

استقبل رئيس الحكومة سعد الحريري وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على رأس وفد ضمّ عدد من المحافظين والموظفين.

خلال اللقاء، أطلع الوزير المشنوق الرئيس الحريري على أوضاع الوزارة وعملها، ولا سيما المشاكل التي تعاني منها بسبب ضغط العمل في الإدارات والحلول المقترحة لها، وضرورة تطوير الإدارات ومكننتها، ولا سيما في جهازي الأمن العام وقوى الأمن الداخلي، وقد أبدى الرئيس الحريري كل الدعم لهذه المطالب.

من ناحية أخرى، تلقى الحريري مزيداً من برقيات التهنئة لتشكيله الحكومة من كل من الرئيس المكسيكي أنريكيه بينا نييتو، ورئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، ورئيس وزراء كوريا الجنوبية هانغ كيو آهن، رئيس وزراء ساحل العاج دانيال كابلان دونكان ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة السابق في قطر السيد عبد الله بن حمد العطية.

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