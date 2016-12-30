بوتين يهنأ ترامب بالعيد ويتغاضى عن “انحدار” أوباما

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، أهمية علاقات البلدين في ضمان الاستقرار العالمي.

كلام بوتين جاء خلال تهنئته لترامب بمناسبة عيد رأس السنة، حيث أعرب الرئيس الروسي عن أمله في أن تتمكن الدولتان، إثر تنصيب ترامب، من العمل في المجرى البناء والبراغماتي لاتخاذ خطوات عملية من أجل إعادة إعمار آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى رفع التعاون الروسي الأمريكي على الساحة الدولية إلى مستوى جديد نوعيا”.

وأوضح الكرملين أن بوتين بعث برسائل التهنئة إلى جميع زعماء مجموعة السبعة الكبار، بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا، بالإضافة إلى ترامب.

أما الرئيس الأميركي الحالي باراك أوباما، فوجه بوتين التهنئة إليه بشكل خاص في بيان أصدره بخصوص العقوبات الأميركية الجديدة ضد روسيا.

وقال الرئيس في هذا لبيان: “نأسف لقرار إدارة الرئيس باراك أوباما إنهاء عملها بهذه الطريقة. على الرغم من ذلك، أهنئ أوباما وأفراد عائلته بمناسبة عيد رأس السنة”.

وأكد بوتين أن روسيا لن تنحدر لمستوى الإدارة الأميركية الحالية ولن تستهدف الدبلوماسيين، ردا على قرار واشنطن طرد 35 دبلوماسيا روسيا، إنما ستنتظر خطوات الإدارة الجديدة.