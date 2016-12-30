العبادي وأردوغان لتعزيز الحوار المباشر بين العراق وتركيا

اكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، الجمعة، أهمية تعزيز الحوار المباشر بين العراق وتركيا.

وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي هنأ الرئيس التركي بالانتصارات التي تحققها القوات العراقية في حربها ضد عصابات جماعة “داعش” الإرهابية في عمليات الموصل،

معرباً عن دعم تركيا للعراق وتأكيده على سيادته ووحدة أراضيه، وقال: إن تركيا تضع كل إمكانياتها مع العراق في حربه ضد هذه الفئة التي تسئ للإسلام الحنيف.

وذكر اردوغان أن تركيا تتطلع إلى نصر عراقي قريب جداً في الموصل، وسيكون رسالة لمن يريد استهداف العلاقات الأخوية بين البلدين..

مؤكداً أهمية “الاستمرار بمكافحة المنظمات الإرهابية في العراق وسوريا عبر التكاتف والتعاون لأن وحدة واستقرار دول الجوار أولوية عليا لدينا.”

هذا فيما أكد حيدر العبادي على أهمية السيادة العراقية وإزالة أسباب التوتر والتجاوز بأسرع وقت وحلها بالطرق المؤدية لتركيز الجهود على محاربة الاٍرهاب والتعاون البناء بمختلف الأصعدة ووفقاً لعلاقات الأخوة وحسن الجوار والاحترام المتبادل للسيادة.

وأشار إلى أهمية تعاون شعوب المنطقة ضد الاٍرهاب الذي يريد تدمير المنطقة مبيناً أن الدستور العراقي لا يسمح باستخدام الأراضي العراقية من أي جهة للإساءة لدول الجوار.

وبين العبادي: إننا نعمل لتوفير الأمن والرفاه لكل مكونات الشعب العراقي وأن تكون كل المناطق تحت سيطرة القوات الأمنية العراقية الوطنية.

كما تم خلال الاتصال استعراض الجهود العراقية للتحرير والاستعداد لمرحلة إعادة الإعمار، حيث عرض الرئيس التركي رغبة بلاده الجادة في جهود الإعمار والاستثمار والمشاريع المشتركة.