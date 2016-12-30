الجيش الإيراني: قواتنا تتمتع بقدرة ردع عالية

30 ديسمبر, 2016 - 9:53 مساءً المصدر: وكالات
الجيش الإيراني: قواتنا تتمتع بقدرة ردع عالية

أكد نائب القائد العام للجيش الإيراني، العميد أحمد رضا بوردستان، أن القوات المسلحة الإيرانية في أعلى درجات الجاهزية ومزودة بأحدث المعدات وأكثرها تطورا.
ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء، عن بوردستان قوله، في تصريح صحفي، أن “القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بوصفها سواعد الإسلام المسلحة، تتمتع بقدرة ردع عالية وثقة بالنفس كبيرة، في أعلى درجات الجاهزية ومزودة بأحدث وأكثر المعدات تطورا”.
وأكد المسؤول العسكري على يقظة الشعب الإيراني لمواجهة حيل الأعداء، مشيرا إلى أن “العدو لن يتخلى عن مؤامراته ضد إيران والشعب الإيراني”.

المصدر: وكالات
30 ديسمبر, 2016
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