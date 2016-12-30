“إسرائيل” تحذر مواطنيها من زيارة الهندد بسبب؟؟

أصدرت هيئة مكافحة الإرهاب في “إسرائيل” تحذيرا بشأن السفر إلى الهند مشيرة إلى خطر وقوع هجمات ضد أهداف غربية وسياحية، وبصفة خاصة في جنوب غرب البلاد.

وجاء في بيان صدر عن الهيئة، أنها تحذر “السياح الإسرائيليين المتواجدين في الهند من احتمال تنفيذ عمليات إرهابية وشيكة ضد أهداف غربية ومواقع سياحية، خاصة في جنوب غرب البلاد، على خلفية احتفالات رأس السنة الميلادية.

وتابع البيان “يجب الانتباه لحفلات تقام على الشواطئ وفي النوادي حيث يتواجد عدد كبير من السياح”.

وأوصت الهيئة السياح الإسرائيليين في الهند “بالامتناع عن حضور هذه الحفلات وتجنب زيارة الأسواق والمهرجانات والمجمعات التجارية المكتظة، مضيفة: “يرجى من السياح الإسرائيليين في الهند أن يأخذوا الحيطة ويتابعوا وسائل الإعلام المحلية وينصاعوا إلى تعليمات أجهزة الأمن الهندية”.