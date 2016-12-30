هل ينسحب العمال الكردستاني من سنجار ؟؟

أشار قادة قوات البشمركة في قضاء سنجار بمحافظة نينوى قاسم دربو إلى ان المسلحين الأجانب التابعين إلى “حزب العمال الكردستاني” بدأوا استعداداتهم للغنسحاب من سنجار وإخلاء مواقعهم.

موضحا أن الحزب فضل الانسحاب من سنجار بعد الضغوط التي قامت بها أربيل عاصمة الإقليم الكردي والمجتمع الدولي ضد وجود المنظمة في القضاء.

وكان نائب رئيس الوزراء التركي، ويسي قايناق، أكد في وقت سابق أن بلاده لن تسمح بتحول منطقة سنجار إلى “قنديل ثانية”، في إشارة إلى سلسلة جبال قنديل في الإقليم الكردي بشمال العراق والتي يتخذها العمال الكردستاني.