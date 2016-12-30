يعقد مجلس الأمن الدولي، في هذه الأثناء، جلسة مشاورات مغلقة بشأن مشروع قرار تقدمت به موسكو حول وقف إطلاق النار في سورية

30 ديسمبر, 2016 - 10:59 مساءً
30 ديسمبر, 2016
«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل