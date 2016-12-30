أبو فاضل: هدف الحريري كان الوصول إلى رئاسة الحكومة

اعتبر الكاتب والمحلل السياسي جوزيف أبو فاضل أن “هدف رئيس الحكومة سعد الحريري كان الوصول إلى رئاسة الحكومة وهناك مصلحة شخصية من المبادرة التي قام بها وهو كان بحاجة العودة للسلطة”، لافتاً إلى أن “الحريري لديه مشكلة داخل فريقه السياسي في تيار المستقبل”.

وفي حديث تلفزيوني رأى أبو فاضل أن “الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل هم من لهم الفضل بوصول الرئيس ميشال عون إلى سدة الرئاسة”، معتبراً أن “التسوية التي أوصلت الرئيس عون إلى بعبدا وسعد الحريري إلى رئاسة الحكومة توقفت هنا ونحن بإنتظار ماذا سيحصل”.

وسأل أبو فاضل “في حكومة الوحدة الوطنية اذا سرق أحد الوزراء من يحاسبه؟ واذا سرقت الحكومة من سيحاسبها؟”، مشيراً إلى أن “جعجع نجح بإبعاد حزب الكتائب عن الحكومة مع أن الكتائب لديهم 5 نواب ومن حقهم أن يرفضوا المشاركة بوزارة دولة”.

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