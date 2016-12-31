عناوين و اسرار الصحف ليوم السبت 31-12-2016

عناوين الصحف اللبنانية ليوم السبت 31-12-2016
السفير
الوطن.. بلا «السفير»
سوريا ما بين «هدنة ترامب» واستانة؟
النهار
2017: انفراجات موعودة بعد إرث انهياري
الأخبار
«عام حلب»: قبضة الجيش وحلفائه أقوى… وكلمة موسكو «هي الأعلى»
ليست أزمة الصحافة في لبنان
الجمهورية
أولويات السنة الجديدة ومراسيم النفط أمام الحكومة الأربعاء
البناء
العرب بدون «السفير»… والهدنة فرصة تركيا لحسم الباب… وسورية لحسم تدمر
المعلم: وجود حزب الله شرعي في سورية… وتركيا احتلال… ونثق بروسيا
لبنان: النفط يتقدم… والداخلية للإنتخابات… والحريري لزيارة عون السعودية
اللواء
جلسة الإفراج السريع عن سلّة «النفط والإتصالات»!
الديار
جلسة دسمة للحكومة الاربعاء ستناقش مراسيم النفط والاتصالات والسدود
المستقبل
«الحكومة الأربعاء وعلى جدول أعمالها مراسيم النفط..
الحريري: الانقسام ممنوع والاقتصاد للجميع
اسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 31-12-2016
عيون السفير
قلّل مرجع لبناني من تأثير ديبلوماسي يمثل دولة خليجية كبرى في لبنان، وقال: «لا تأخذوا كل كلامه على محمل الجد»!
تردّد أن طرح التعيينات الإدارية والعسكرية والأمنية على طاولة مجلس الوزراء يحتاج إلى المزيد من الإنضاج السياسي.
لوحظ أن العماد ميشال عون التقى للمرة الاولى نواب كتلته النيابية بعيداً عن الأضواء، بعدما تحرّر من أعباء التوزير!
أسرار النهار
القضاء السريع…
أكد مصدر قضائي أمام زواره أن الرئيس عون مصر على تسريع وتيرة عمل القضاء والبت في قضايا عالقة ومتأخرة.
نقيب كاذب…
يستمر أحد نقباء المهن الحرة في إطلاق المزاعم بعدما كان اتهم سابقاً بارتكاب سرقات في نقابته وتحويل شيكات الى رصيده.
ملك لا يملك…
يَكثر وزير من الاطلالات الاعلامية واعداً بالكثير وهو لا يملك مكتباً أو فريق عمل أو موازنة أو خطة.
دعاوى ضد وزير…
تستمر الدعاوى القضائية ضد وزير سابق في ما يؤشر الى عدم التعاون معه انتخابياً في الاستحقاق المقبل.
أسرار الجمهورية
سجالات
لم يستبعد أحد الوزراء حدوث سجالات في مجلس الوزراء على رغم أجواء التهدئة، لكنه أكد أن الملفات الإقتصادية ستحتل الأولوية لأن التسوية السياسية ما زالت مستمرة.
تطمينات
تبلّغ زعيم حزب سياسي لبناني فاعل من مسؤول كبير في دولة إقليمية تطمينات بأن أي مفاوضات لن تكون على حساب حزبه.
توقعات
توقعت مصادر مطلعة أن لا تسير سفن الترتيبات في إحدى المديريات العامة الحسّاسة وفقاً لرياح مرجع رئاسي كبير، نتيجة إستمرار شدّ الحبال الطائفي.