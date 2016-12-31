اعتبر نائب “حزب الكتائب” نديم الجميل في موقف تصعيدي لافت على العهد والحكومة الجديدة، أن الحكومة لا توحي بالثقة، مشيراً إلى أن رئيسها لا يتمتع بالقوة البارزة، ولا يملك القرار السياسي ولا الثلث الضامن فيها، فيما “حزب الله” لديه نسبة 54 في المئة من الوزراء، أي الغالبية الساحقة وهذا أمر مرفوض.

وشدد على أن معارضة “الكتائب” ستكون بناءة للحكومة وللجو العام الذي يحاول “حزب الله” فرضه على الدولة اللبنانية. وحذر من أن عهد الرئيس عون بدأ باعوجاج ولم يوح بالثقة حتى الآن ومن الواضح أن العهد يذهب بالاتجاه الذي يريده “حزب الله” وإيران.

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