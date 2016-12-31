هدنة سوريا مستمرة وروسيا تسعى لشرعنتها دوليا

مع دخول هدنة سوريا، التي بدء سريانها اعتبارا من الجمعة 30 ديسمبر/كانون الأول، يومها الثاني، تسعى موسكو إلى ترسيخ هذا الإنجاز بالغ الأهمية وشرعنته على الصعيد الدولي.

وأكدت البعثة الروسية في الأمم المتحدة أن مجلس الأمن سيصوت السبت على مشروع قرار روسي يهدف إلى ترسيخ الهدنة في سوريا، موضحة أن المشاورات المغلقة بهذا الشأن التي ستتوج بالتصويت ستبدأ في الساعة الـ11 بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت غرينيتش).

وكان مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن فيتالي تشوركين قد أكد الجمعة اعتزام موسكو إدخال عدد من التعديلات في مشروع قرارها، تلبية لتوصيات الأعضاء الآخرين لمجلس الأمن، معربا عن أمل بلاده أن يصوت المجلس بالإجماع لصالح هذه الوثيقة.

في غضون ذلك، أكد المتحدث باسم البنتاغون بيتر كوك في حديث إلى قناة “سي إن إن” الأمريكية أن نظام وقف إطلاق النار في سوريا مستمر وقد يتيح وضع حد للحرب وإيجاد حل سياسي للأزمة التي يعاني منها شعب هذه البلاد.

وأشار كوك إلى أن إعلان وقف شامل لإطلاق النار في سوريا اعتبارا من منتصف ليل الجمعة لن يؤثر على الجهود المبذولة من قبل واشنطن في سبيل محاربة “داعش”، مشيرا إلى أن تواجد هذا التنظيم في البلاد يبقى مستمرا لا سيما في المناطق الشرقية حيث يتواصل الصراع.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن زعيم “داعش” أبو بكر البغدادي لا يزال، على الأرجح، على قيد الحياة، مضيفا أن القضاء عليه هو إحدى أولويات البنتاغون.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن الخميس عن التوصل إلى اتفاق بشأن إعلان وقف شامل لإطلاق النار في سوريا تمهيدا لإطلاق مفاوضات سلام بين الحكومة والمعارضة في هذه البلاد، وذلك بغية وضع حد لمعاناة شعبها المستمرة منذ اندلاع الأزمة في أوائل ربيع 2011.

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