تماشيا مع الوضع الجديد.. رسالة اردنية للاسد !!

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأردني، الفريق الركن محمود فريحات، أن “جيش العشائر” من المعارضة السورية الذي جرى تدريبه في ‫الأردن سيقوم بـ”قتال تنظيم داعش، وليس النظام السوري”. على حد تعبيره، وهو مااعتبره مراقبون رسالة ضمنية من القيادة الاردنية للرئيس الاسد.

وقال: ” نحن منذ بداية الأزمة السورية لم نعمل ضد نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا نهائيا.. علاقاتنا مع النظام (السوري) لاتزال مفتوحة.. حدودنا لا تزال مفتوحة.. العلاقات الدبلوماسية إلى غاية الآن موجودة”.

واستبعد الفريق فريحات إعادة فتح المعابر الحدودية بين الأردن وسوريا حاليا، مؤكدا أن “الإقدام على هذه الخطوة يتطلب أولا سيطرة الجيش النظامي (السوري) على منطقة درعا واستعادة المعابر في نصيب، وتأمين الطريق إلى دمشق من الجيوب الإرهابية”.

يذكر ان تنسيقيات الميليشيات المسلحة كانت قد اكدت ان الجيش الاردني يمنع المسلحين في درعا من الدخول الى الاردن للعلاج جراء اصاباتهم من المعارك مع الجيش السوري.

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