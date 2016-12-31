في سورية شتم “اوجلان” يعرضك للقتل !!

قالت مصادر أهلية ونشطاء، يوم الخميس، إن عناصر الميليشيات التابعة لحزب “الاتحاد الديمقراطي” قتلوا معلمة بعد اعتقالها الأسبوع الماضي في مدينة “رأس العين” بريف الحسكة، على خلفية “شتمها” لزعيم حزب “العمال الكردستاني” عبد الله أوجلان.

وأفادت مصادر أهلية بأن فتاة تعمل في قطاع التعليم ضمن مدرسة في قرية “شلاح” جنوب مدينة “رأس العين”، عثر على جثتها في المنطقة الخاضعة لسيطرة مسلحي حزب “الاتحاد الديمقراطي”.

وقالت المصادر إن تفاصيل القضية لم تتكشف كاملة بسبب تكتم أهل الفتاة على اختطاف ابنتهم خلال ذهابها إلى مدينة “رأس العين” منذ فترة، قبل أن يجدوها جثة هامدة، مشيرة إلى أن السبب يعود إلى خلاف بينها وبين زميلة لها في المدرسة “أبوجية” أي من أنصار “عبد الله” زعيم حزب “العمال الكردستاني” (PKK).

وأوضح نشطاء، أن الجثة تعود للمعلمة الشابة “أمل الهلوش”، التي اعتقلها مسلحون يتبعون حزب “الاتحاد الديمقراطي”، الأسبوع الماضي، خلال ذهابها لاستلام راتبها من “مديرية التربية” التابعة للحزب في مدينة “راس العين”، مؤكداً تصفيتها على يد أتباع الحزب.

وقال النشطاء إن المعلمة تدرس في مدرسة قرية “شلاح”، التي يفصلها عن قريتها (البويضة) نهر الخابور فقط، وسبب اعتقالها هو شتم “عبد الله” زعيم حزب “العمال الكردستاني”، خلال مشادة كلامية بينها وبين معلمة من أنصار حزب “الاتحاد الديمقراطي” قبل أسبوعين.

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