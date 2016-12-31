تطورات الهدنة.. المسلحون يحرقون اعلام “ثورتهم” في ريف حلب !!

انطلقت مظاهرة صغيرة في بلدة دارة عزة في ريف حلب الشمالي، في أول أيام الهدنة التي تم التوصل إليها بين فصائل المعارضة وروسيا برعاية تركية حيث رفض بعض المسلحون الهدنة واعتبروا ان الحل الوحيد هو في الاستمرار بقتال الجيش السوري ورفض الهدنة.

اللافت في المظاهرة ان قادة الميليشيات المسلحة التي وقعت على اتفاق الهدنة قاموا بتفريق المظاهرة وحرق أعلام الانتداب الفرنسي التي اعتاد نشطاء ما يسمى الثورة السورية رفعها كعلم لثورتهم، ما أدى لتوقف المظاهرة، بعد مشادات كلامية جرت بين الطرفين”.

يذكر انها المرة الاولى التي تقدم فيها الميليشيات المسلحة على احراق علم ما يسمى الثورة السورية منذ اعتماد علم الانتداب الفرنسي كعلم لثورتهم مطلع عام 2011 مع بداية اندلاع الازمة.

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