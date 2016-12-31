3 معارك ستجري في سورية رغم الهدنة.. ماهي؟

ستقتصر المعارك في سوريا على مواجهة تنظيم داعش وجبهة النصرة، من قبل ثلاثة أطراف رئيسية، خلال فترة وقف إطلاق النار التي بدأت بالسريان في الساعة صفر من اليوم، الجمعة 30 كانون الأول.

حيث ترجّح المصادر الميدانية استمرارها وربما حسم بعضها، والمعارك هي:

معركة ريف حمص الشرقي

يقول محللون ان الجيش السوري والحلفاء باتوا على أهبة الاستعداد لإطلاق هجوم جديد باتجاه تدمر، بغية استعادتها مجددًا، كما حصل في آذار من العام الجاري، حيث ومع سريان الهدنة قد تقلصت جبهات الجيش السوري مما يمكنه من تركيز هجوم واسع على داعش في مدينة تدمر والذي قد دخلها في 11 كانون الاول الجاري.

حملة “غضب الفرات”

تقودها ميليشيات “قوات سوريا الديمقراطية” ضد تنظيم “داعش” في محافظة الرقة.

وكانت مرحلتها الثانية دخلت قبل نحو أسبوعين، ونجحت فصائل “قسد” في السيطرة على مساحات واسعة من الريفين الشمالي والغربي للمحافظة.

تستمر المعركة رغم قرار وقف إطلاق النار، باعتبار أن التنظيم خارج الاتفاق كليًا.

وتدعم الولايات المتحدة والتحالف الدولي الحملة، جويًا وبريًا ولوجستيًا.

غرفة عمليات “درع الفرات”

تقودها تركيا وفصائل مايسمى “الجيش الحر” ضد تنظيم “داعش” في ريف حلب الشرقي، وبدأت أواخر آب الماضي.

ومنذ تشرين الثاني الماضي، تحاول القوات التركية وفصائل “الجيش الحر” اقتحام مدينة الباب، بعدما فرضت حصارًا عليها من الجهتين الشمالية والغربية، ربما تستمر المحاولات خلال أيام “الهدنة”.

وأعلنت القوات التركية أن الطيران الروسي دخل على خط المواجهات، بدعمه معارك الباب من خلال المشاركة بها لاول مرة.

بالاضافة لاستمرار استهداف الجيش السوري لجبهة النصرة في اماكن تواجدها على الارض السورية.

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