ارتدادات الهدنة.. النصرة تعلن الجهاد على احرار الشام

اقتحمت جبهة النصرة مخيم اطمة قرب الحدود التركية واعتقلت 12 شخصا من شباب المخيم معظمهم من قرية كفر سجنه في ريف حماة وقامت باعدام شاب امام اهله، وذلك بتهمة رفض البيعة والاندماج معها.

وتحدثت التنسيقيات ان النصرة اتخذت قرارا بتصفية كل قادة احرار الشام الرافضين للاندماج والبداية كانت في اقتحام مخيم اطمة.

وبالفعل نفذت الجبهة تهديدها حيث قامت باستهداف سيارة القيّادي في حركة أحرار الشام المدعو ” أبو ابراهيم أحرار” في مدينة إدلب ما أسفرعن إصابته بجروح غير خطرة، كما اقدمت الجبهة على تصفية احد قيادي الاحرار والملقب باوجلان العرب في ادلب.

كما سارعت الجبهة لتكفير قياديي ومسلحيي احرار الشام عبر المساجد الخاصة بها في محافظة ادلب معلنة الحرب عليهم.

وتأتي هذه التطورات على خلفية اعلان وقف الاعمال القتالية في سورية والذي لا يشمل جبهة النصرة وداعش.

الى ذلك تستمر ارتدادات الاعلان عن وقف الاعمال القتالية في سورية حيث حدثت اشتباكات عنيفة بين احرار الشام والزنكي قرب معبر باب الهوى في بلدة الدانا بريف ادلب الشمالي.

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