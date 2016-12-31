الميدان السوري هادئ تماما الا في .. ؟!

نفذ الجيش السوري قصفا صاروخيا عنيفا نحو مواقع “جبهة النصرة” في قرى وادي بردى بالتزامن مع اشتباكات عنيفة على محور وادي بسيمه والحسينه.

حيث استهدفت مروحيات ‫الجيش السوري مواقع تنظيم جبهة النصرة في بسيمه والبساتين ، الزينيه ، الحسينيه بالقذائف المتفجرة .

ولم يشهد الميدان السوري حتى اللحظة اي اشتباكات تذكر حيث يلتزم الجيش السوري بقرار وقف الاعمال القتالية الذي تشهده سورية منذ 30 كانون الاول الجاري.

وفي سياق متصل تمكنت الجهات المختصة من مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة كانت مخبأة داخل أحد مقرات المسلحين في منطقة الهامة بريف دمشق .

الى ذلك قامت ميليشيات “الجيش الحر” المنضوية ضمن “درع الفرات” بقتل مسلح من تنظيم داعش والقت القبض على آخر قرب “المدرسة الشرعية” في مدينة جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي.

كما افادت تنسيقيات المسلحين عن مقتل شخص إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون على أطراف مدينة جاسم في ريف درعا الشمالي، قرب منزل مسؤول “الكتيبة الأمنية في مدنية جاسم” التابعة للمجموعات المسلحة.

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