داعش يعتقل شباب دير الزور والسبب؟

قام مجهولون بإطلاق النار على دورية تابعة لتنظيم داعش الارهابي، في مدينة العشارة بريف دير الزور الشرقي، ما أدى لوقوع إصابات بينهم.

ومصادر ميدانية اكدت ان التنظيم قام بفرض طوق أمني على الحي القريب من الجسر في مدينة العشارة بريف دير الشرقي، حيث تم اعتقال عشرات الشبان من المدينة، وسط تدقيق شديد على سيارات المارة، وذلك بعد قيام مجهولين بإطلاق النار من أسلحتهم الخفيفة، على دورية لعناصر من التنظيم بالقرب من الحي، ما أدى لجرح عدد منهم.

وأكدت المصادر أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف دوريات تابعة للتنظيم في المدينة ذاتها، ودائما ما تكون ردة فعل الأخير بالاعتقالات التعسفية لشبان المدينة.

إلى ذلك، استولى التنظيم المتشدد على عشرات المنازل بمدينة العشارة ومدينة الميادين، ليل أمس، بحجة أن أصحابها بالخارج، حيث قام داعش بتخصيصها لعوائل من عناصره القادمين من مناطق أخرى.

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